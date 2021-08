Calcio RSM, il ds del Tre Penne Di Giuli: 'Raggiunti quasi tutti gli obiettivi di mercato'

Sport

Repubblica San Marino

| 20:14 - 19 Agosto 2021

Il ds del Tre Penne Maurizio Di Giuli.

Badalassi, Righini, Sartori, Vandi, Zonzini e Semprini. Ecco gli acquisti messi a segno questa estate dal direttore sportivo Maurizio Di Giuli, con l’obiettivo di rinforzare i biancazzurri. Dopo tanti anni il Tre Penne ha salutato alcuni dei suoi giocatori storici come Alex Gasperoni e Luca Patregnani, oltre a Mezzadri e Perrotta, per inserirne altri e dare una svolta anche a livello tecnico.

“Posso giudicare il nostro calciomercato solamente in maniera positiva, siamo arrivati a quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e per questo sia io che l’allenatore siamo molto contenti della rosa che abbiamo allestito – debutta il ds Maurizio Di Giuli – Sicuramente, cercheremo in questi ultimi giorni di integrare la squadra con uno o due giocatori per far crescere il numero della nostra rosa.”

Poi il direttore sportivo si sofferma sugli obiettivi del Tre Penne per questa stagione: “Gli obiettivi per una società come il Tre Penne devono essere sembri quelli di rimanere al vertice e provare a vincere. Non ci siamo però solo noi, perché anche le altre squadre si sono rinforzate e credo che il livello del campionato si sia alzato e vedremo una stagione con sei o sette pretendenti, che possono giocarsela alla pari.”

Nel frattempo, sono state annunciate anche le date delle amichevoli per il Tre Penne. La prima è fissata il 25 agosto contro il Pietracuta allo Stadio “Claudio Bindi”. Il 4 settembre amichevole di prestigio al “Romeo Neri” contro il Rimini e infine la terza partita si giocherà a Montecchio contro il Domagnano.