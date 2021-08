Novafeltria: in piazza Roma dodici talenti dell'opera in concerto Si chiama Next Generation Opera, evento curato dal maestro Fabbri

Eventi Novafeltria | 18:39 - 19 Agosto 2021 Bruno Praticò accompagnerà i dodici talenti. Prodotto da Voci nel Montefeltro, in collaborazione col Dipartimento di Canto del Conservatorio Rossini e reduce dal pieno successo ad Alfonsine, il concerto di scene d’opera ‘Next Generation Opera’ sbarca a Novafeltria domani, venerdì 20 agosto, nella Piazza Roma alle ore 21.00.



Facendo il verso al grande progetto di ripresa europeo, il titolo sottolinea la presenza di 12 giovani interpreti che si faranno strada nel teatro d'opera.



Le tredici scene estrapolate dalle opere serie e buffe di Mozart, dalle opere comiche di Rossini, e dalle opere improntate all’esotismo di Delibes, Gounod, Bizet, Rubinstein e Puccini, saranno una carrellata di arie e duetti che attraversano lo spazio dell’Europa operistica nel corso dei secoli.



Il workshop che è servito ad allestirlo, in linea con la tradizione di Voci nel Montefeltro, è stato curato nell’aspetto musicale dal M° Fabbri coadiuvato da due pianisti neo laureati. Marco Rizzello, che sta ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali, sarà il pianista della serata di Novafeltria.



L’aspetto registico ha impegnato uno dei più grandi Bassi buffi italiani, Bruno Praticò, anche lui docente del Dipartimento di Canto del ‘Rossini’, che ha trasmesso ai cantanti internazionali delle ottime scuole di canto del ‘Rossini’ la gioia di creare emozioni anche colla gestualità del proprio corpo.



