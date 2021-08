San Marino, torna la tre giorni dedicata al fumetto e ai cartoni animati

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:26 - 19 Agosto 2021

Presentazione dell'edizione 2021 di San Marino Comics.



San Marino terra del fumetto e della cultura pop. Da venerdì 27 a domenica 29 agosto sono attesi migliaia di visitatori per l'evento "San Marino Comics", giunto all'ottava edizione, il cui manifesto rappresenta Lupin III inseguito dal suo rivale, l'ispettore Zenigata, sul caratteristico "Passo delle Streghe" del Titano, un'immagine del disegnatore Masao Yokobori.



Come evidenziato dagli organizzatori, l'associazione San Marino Comics, il cuore pulsante della manifestazione sarà il piazzale Cava Antica, parcheggio n.6, dove sarà allestito il palco "Music&Cosplay" per concerti, gara di cosplay (i cosplayer indossano costumi raffiguranti i personaggi di anime e manga), spettacoli e conferenze. Sarà allestita anche una tensostruttura con mostra mercato di fumetti, gadget, accessori e abbigliamento a tema.



In via Eugippo, davanti alla Cava dei Balestrieri, ci sarà casa Lupin, un'altra tensostruttura arredata con suppellettili con il franchising del famoso personaggio. Non mancherà la Fiat 500 gialla, l'iconica auto del noto ladro gentiluomo e sarà ospite il doppiatore italiano del personaggio, Stefano Onofri.



Tra gli ospiti sono attesi Andrea Yuu Dentuto, unico mangaka italiano ad aver lavorato su Lupin III, il disegnatore di Diabolik Riccardo Nunziati, il disegnatore Enrico Simonato, l'autrice e fumettista Chiara Lowe Bonacini, protagonisti di conferenze interattive sul palco di piazzale Cava Antica e in piazza della libertà.



Protagoniste di San Marino Comics saranno anche le sigle dei cartoni animati. Sabato sera (28 agosto) al campo Bruno Reffi "I raggi fotonici", una delle più famose "cartoon band", le faranno rivivere in uno speciale live show "Lupin III e la macchina del tempo", spettacolo esclusivo per San Marino Comics con due guest star: Stefano Onorfri, voce narrante, e Cristina D'Avena. Una delle sigle più iconiche è quella dell'anime di Lamù, un canzone avvolta nel mistero, in quanto il suo interprete è stato per anni ignoto. Il mistero è stato risolto da Giuseppe Intorre, Franco Amoroso e il blogger Miki Moz: sarà quest'ultimo a raccontare ogni aspetto della vicenda, che ha infuocato il dibattito sui social e su siti specializzati, sul palco del parcheggio 6, alle 16 di sabato. Presenti anche due cosplayer di Lamù e un ospite speciale in videocollegamento.



MISURE ANTI-COVID Le informazioni relative alle misure anti-Covid che verranno intraprese per svolgere il festival in totale sicurezza, sono pubblicate sul sito del festival. Tali misure saranno in linea con i decreti vigenti fino alla data del festival e saranno preventivamente concordate con le autorità preposte (Autority Sanitaria, Segreterie di Stato, Protezione Civile e Forze dell’Ordine). Il piano organizzativo del festival permetterà a tutti di divertirsi in totale sicurezza con il pieno supporto delle autorità competenti che aiuteranno gli organizzatori a monitorare le giornate dell’evento.