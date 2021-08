Calcio D, bomber Manuzzi all'Alcione in D. Casolla e Gigli al Fano con Tortori e Broso

Sport

Rimini

| 16:44 - 19 Agosto 2021

Francesco Manuzzi (foto da FB del club).

Il Fano del nuovo patron campano Mario Russo (ex patron del Boiano) ha tesserato due giocatori ex Rimini: il difensore Abel Gigli e l’attaccante Francesco Casolla. Oltre a loro presi anche gli attaccanti ex Ravenna Antonio Broso nell’ultima stagione al Foligno e l’ex Forlì Loris Tortori. Il tecnico è Carmelo Gioffrè. Potrebbe arrivare anche il centrocampista Nicola Zanni che si è messo in luce nel Cattolica.

Intanto ha trovato squadra bomber Francesco Manuzzi, classe 1994, 21 gol nello scorso campionato: giocherà nella ambiziosa squadra milanese dell’Alcione Milano, una matricola che gioca all’Arena Civica di Milano, in centro storico. Sarà la terza squadra nella città della Madonina dopo Inter e Milan. “Sono contento, c’è un bel progetto” dice il bomber che inizia venerdì la nuova avventura. Un altro romagnolo potrebbe arrivare: il centrocampista Tommaso Tentoni, ex Seregno, Carrarese. Il tecnico è Giovanni Cusatis.

Intanto iil giovane centrocampista ex Sammaurese Chiwisa è andato a segno in una amichevole con la Atalanta Primavera con una rete moto pregevole per preperazione e finalizzazione.