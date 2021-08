Meteo: weekend su Rimini nel segno della stabilità, poi peggioramento

Attualità

Rimini

19 Agosto 2021

Foto Alessia Bocchini.

Weekend nel segno della stabilità nel territorio riminese. Le temperature massime saliranno fino a 34° nelle zone di pianura interna, tuttavia sarà un caldo meno intenso rispetto alle precedenti ondate di calore. Le minime infatti si manterranno su valori che renderanno le notte e le mattine piu' miti. Da Lunedì inizia a peggiorare con calo delle temperature e formazione di rovesci e temporali.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 19/08/2021 ore 16:15



Venerdì 20 agosto 2021



Stato del cielo: sereno o velato su costa e collina, annuvolamenti anche compatti nell’entroterra durante le ore pomeridiane.





Precipitazioni: assenti, salvo isolati rovesci sull’Alto Appennino riminese nel pomeriggio.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +20°C, massime comprese tra +27°C e +30°C.

Venti: deboli da nord-est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 21 agosto 2021

Stato del cielo: sereno su collina e costa, sereno o poco nuvoloso sui monti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +15°C e +19°C, massime comprese tra +29°C e +32°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.





Domenica 22 agosto 2021

Stato del cielo: sereno o parzialmente velato su collina e costa, sereno o poco nuvoloso nell’entroterra riminese.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +21°C, massime comprese tra +29°C e +34°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali, con locali rinforzi lungo la costa nel pomeriggio.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: alta.

Linea di tendenza: a partire dall’inizio della settimana successiva le condizioni meteo andranno gradualmente peggiorando per l’afflusso di aria più fresca da nord-est. Nella giornata di lunedì 23 agosto atteso un aumento delle nubi, attivazione di una ventilazione da est/nord-est e sviluppo di rovesci e/o temporali fra pomeriggio e sera. Per martedì 24 agosto prevista maggiore instabilità con precipitazioni sparse ma localmente di forte intensità. Temperature in generale calo, specie nei valori massimi.



