Coronavirus: a Rimini i ricoveri in terapia salgono a 7, nuovi casi sono 97

Attualità

Rimini

| 16:22 - 19 Agosto 2021

Bollettino Covid 19 agosto 2021.



A Rimini peggiora la situazione legata ai contagi da nuovo coronavirus. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 7, i nuovi casi tornano a sfiorare quota 100: sono 97, 60 sintomatici e 37 asintomatici. In settimana i nuovi casi sono stati finora 312, media in calo rispetto alla settimana precedente (78 contagi al giorno), ma con un trend nuovamente in aumento, guardando alle ultime 48 ore.



In regione i ricoverati in terapia intensiva rimangono 47, a fronte dei due nuovi ricoveri riminesi e di un nuovo ricovero a Ferrara, e di tre dimissioni tra Parma, Reggio Emilia e Ravenna. In Romagna, tolta Rimini, ci sono due soli ricoverati a Cesena.



I nuovi casi in regione sono 576, tre i decessi: una 97enne della provincia di Reggio Emilia, un 82enne della provincia di Modena e una 87enne della provincia di Bologna.