Rimini: ubriaca sale sui tavoli di un ristorante e lancia cibo ai passanti, poi aggredisce i poliziotti

Cronaca

Rimini

| 16:14 - 19 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione alle 19 di ieri (mercoledì 18 agosto) in un locale di Marina Centro, a Rimini. Una 47enne russa, completamente ubriaca, è salita sui tavoli di un ristorante, lanciando cibo in strada e sui passanti. Una pattuglia della Squadra Volante è prontamente intervenuta, ma a quel punto la donna ha dato in escandescenze, scagliandosi contro gli agenti con calci e pugni, non facendo mancare minacce verbali. Bloccata e portata in questura, è stata arrestata per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre due poliziotti sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini e rilasciati con prognosi di qualche giorno. La 47enne è anche indagata per oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.