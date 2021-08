Prende a testate le porte della Questura, poi prende a calci un poliziotto: arrestato

Cronaca

Rimini

| 16:13 - 19 Agosto 2021

Nuova Questura di Rimini.



Ieri pomeriggio (Mercoledì 18 agosto) un 20enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato dalla Polizia, responsabile di un'aggressione nei confronti di un poliziotto, negli uffici della Questura. I fatti sono avvenuti intorno alle 14.30: il 20enne è stato fermato per un controllo nel centro storico di Rimini e qui ha consegnato spontaneamente un coltello, che portava nelle tasche dei propri pantaloncini. Una volta in Questura, ha però dato in escandescenze. Ha cercato la fuga, ha sferrato testate contro le porte degli uffici e infine ha aggredito un poliziotto, colpendolo con calci e pugni. A quel punto è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.



L'agente aggredito è stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale Infermi e rilasciato con 4 giorni di prognosi



.