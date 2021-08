Basket C Silver, per gli Angels l'ala ex RBR Yuri Ramilli

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:51 - 19 Agosto 2021

Yuri Ramilli (Foto Aldo Sgroi).

Grande colpo di mercato per i Dulca Angels che per la stagione 2021/22 potranno contare sul talento di Yuri Ramilli, ala classe 1998, nato e cresciuto a Santarcangelo con cui insieme a coach Bernardi ha già vinto due campionati. Per Yuri dopo l’esperienze importanti con Rinascita Basket Rimini e Virtus Spes Vis Imola un gradito ritorno a casa in un progetto ambizioso che punta a un campionato di vertice dove Yuri sarà protagonista non più come giovane ma a sua volta dovrà trasmettere esperienza ed energia alle nuove leve.

Queste le sue parole: "Sono contento di tornare a casa e trovare Massimo Bernardi, l’allenatore che mi ha formato come giocatore, sono carico e non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione!”