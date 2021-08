Via Ducale, comune di Rimini rassicura: "Faremo la zona a traffico limitato"

Attualità

Rimini

| 15:31 - 19 Agosto 2021

Traffico in via Ducale.

Da palazzo Garampi arriva la replica dell'amministrazione comunale ai residenti di Rione Clodio via Ducale, a seguito dell'incontro tenutosi martedì (17 agosto). L'amministrazione comunale ha ribadito la volontà di includere via Ducale nella zona a traffico limitato del centro storico: "Una decisione prevista anche dagli atti di pianificazione adottati dall’amministrazione relativi al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e dai progetti già approvati e in esecuzione, volti ad allontanare il traffico di attraversamento dal centro storico attraverso la riorganizzazione complessiva della mobilità cittadina con la fluidificazione della SS16 o la creazione di assi mediani come il Fila Dritto", spiega l'amministrazione comunale.



In questo quadro si sono collocati la pedonalizzazione del ponte di Tiberio e l'ampliamento della Ztl nel centro storico, "con l’inclusione anche di via Ducale". Nelle prossime settimane sarà approvato dalla giunta comunale il progetto relativo alla rotonda in fondo a via d’Azeglio, intervento propedeutico per l’attivazione del varco Ztl, in cui sono previste anche installazioni di telecamere. "Un’opera per la quale si è dovuto attendere la disponibilità dell’area e che punta alla tutela dell’accesso ciclo-pedonale al ponte di Tiberio dal corso d’Augusto, garantendo al tempo stesso una adeguata accessibilità ai residenti del centro storico", evidenziano da palazzo Garampi.



L’intervento contempla anche la pavimentazione in selce agli accessi del ponte - sia lato San Giuliano che lato centro storico - ed è prevista anche un’altra rotatoria nel Borgo di San Giuliano in fondo a viale Tiberio, per consentire alle auto di ritornare indietro sullo stesso viale.



Sono in corso di valutazione in questi giorni approfondimenti su come utilizzare al meglio il viale della Circonvallazione, al fine di ridurre il più possibile gli impatti veicolari sulle vie circostanti, in particolare per il quartiere Fiorani, e garantire un’adeguata accessibilità ai parcheggi esistenti e l’accesso a servizi importanti come quelli erogati nella struttura dell’AUSL. Il progetto nel suo complesso prevede anche la realizzazione di un percorso ciclabile di raccordo dal Castello, fino al Ponte di Tiberio.



Gli interventi saranno attuati dopo una campagna informativa che a partire dal mese di settembre prenderà il via con l’installazione di una specifica segnaletica. Essa dovrà indirizzare i flussi di accesso da via Marecchiese e via Valturio per il mare, su via circonvallazione occidentale verso il borgo Mazzini e da lì, tramite i Bastioni orientali, immettersi sull’asse di via Roma per raggiungere poi la Marina o altre funzioni come l’area stazione.



"In prospettiva l’amministrazione sta approfondendo anche come fluidificare e mettere in sicurezza ulteriormente questo asse tramite la realizzazione di nuovi interventi quali ad esempio sottopassi ciclopedonali nel Borgo Mazzini e su via Roma all’altezza del Cinema Settebello e la realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza di Bigno", chiosa l'amministrazione comunale.