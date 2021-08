VIDEO Apre a Rimini con un mega show il Fellini Museum. La presentazione dell'evento

Attualità

15:17 - 19 Agosto 2021

Apre a Rimini il Fellini Museum, polo museale diffuso di nuovissima concezione e il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini. Le sue porte si apriranno per uno speciale, lungo, weekend di inaugurazione: giovedì 19 agosto 2021 momento inaugurale e spettacolo a partire dalle ore 20.30 e venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto visite guidate gratuite aperte al pubblico dalle ore 10.00 sino a mezzanotte, già sold out. Il pubblico, munito di green pass, da lunedì 23 agosto potrà accedere al Castel Sismondo regolarmente (orari e biglietti sul sito fellinimuseum.it).



Inserito dal Ministero della cultura tra i grandi progetti nazionali dei beni culturali, il fellini Museum è un luogo magico di sintesi artistica: uno spazio che fabbrica emozioni e spettacolo in cui innovazione, ricerca e sperimentazione si misurano con la classicità dell'arte. Il Museo verrà presentato dal Ministro della Cultura Dario Franceschini in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia martedì 31 agosto 2021, al Lido di Venezia.