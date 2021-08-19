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Calcio Prima, il primo turno di Coppa Emilia Romagna. Si parte domenica 5 settembre

Tra le sfide i derby Riccione San Lorenzo, Delfini-Stella, Bakia- Villamarina

Sport Rimini | 15:06 - 19 Agosto 2021 Abramo Capozzolo, allenatore dell'Athletic Poggio (foto Puntogold sport) Abramo Capozzolo, allenatore dell'Athletic Poggio (foto Puntogold sport).


Gli accoppiamenti di Coppa Emilia Romagna di Prima categoria del primo turno di domenica 5 settembre

1.  FIDENZA - ZIBELLO POLESINE
2.  UNIONE CALCIOCASALESE - VIADANA
3.  BORGONOVESE - ZIANO
4.  CARPANETO CHERO - SORAGNA
5.  VIGOLZONE – SPES BORGOTREBBIA
6.  SPORTING FIORENZUOLA - SANNAZZARESE
7.  PODENZANO - PONTOLLIESE GAZZOLA
8.  ROTTOFRENO - SARMATESE
9.  VALTARESE – SOLIGNANO (PR)
10. MARZOLARA - CALESTANESE  
11. TEAM TRAVERSETOLO - BASILICASTELLO
12. BIANCAZZURRA - JUVENTUS CLUB
13. PALANZANO – GHIARE  
14. REAL SALA BAGANZA - AUDAX FONTANELLATESE
15. ATLETICO MONTAGNA - REAL CASINA 04
16. BARCACCIA - QUATTRO CASTELLA RE
17. LEVANTE – POVIGLIESE  
18. ORIGINAL CELTIC BHOYS - VIRTUS CALERNO
19. CELTIG CAVRIAGO - BOCA BARCO
20. S. PROSPERO CORREGGIO - POL. VIRTUS CORREGGIO
21. MONTECAVOLO - FALK GALILEO
22. MASONE - VIRTUS LIBERTAS  
23. TERRE E ACQUA 2021 - GALEAZZA
24. UNITED CARPI - VIRTUS CIBENO
25. REGGIOLO - SAMMARTINESE
26. POLIVALENTE SAN DAMASO - MADONNINA CALCIO  
27. ATLETIC CDR MUTINA - RAVARINO
28. PAVULLO - LAMA 80
29. MONTOMBRARO - SPILAMBERTO
30. FOX JUNIOR SERRAMAZZONI – SOLIGNANO (MO)
31. CASALGRANDE -VEGGIA
32. FLOS FRUGI - MARANELLO SPORTIVA
33. COLOMBARO - PGS SMILE
34. FC VALSA SAVIGNANO - CERETOLESE
35. MSP - CASALECCHIO 1921
36. MARZABOTTO - REAL CASALECCHIO  
37. SAN BENEDETTO VS - SPORTING LAGARO
38. PONTEVECCHIO - SAN LAZZARO CALCIO   campo A. Mario P.le Azzurri Italia, 5 - BO
39. BASCA - GALLO
40. PONTELAGOSCURO - X MARTIRI
41. BERRA - VACCOLINO
42. TRESIGALLO - OLIMPIA QUARTESANA
43. A. PLACCI BUBANO – OZZANESE
44. FLY S. ANTONIO – RENO MOLINELLA
45. OSPITALESE – CONSANDOLO
46. SAVARNA – REAL FUSIGNANO
47. CONSELICE – FRUGESPORT
48. VIRTUS FAENZA - S. ROCCO 2001
49. FONTANELICE – S. AGATA SPORT  
50. FORNACE ZARATTINI – SAVIO CALCIO  
51. EDELWEISS JOLLY – PIANTA  
52. CARPENA – FORLIMPOPOLI
53. CIVITELLA – SAN VITTORE
54. SAN LEONARDO – POL. 2000
55. MONDAINO – MORCIANO CALCIO
56. PERTICARA – FC RONCOFREDDO  
57. RICCIONE – SAN LORENZO
58. DELFINI RIMINI – STELLA
59. BORGHIGIANA - ATLETIC POGGIO  
60. BELLARIVA VIRTUS – POL. SALA
61. BAKIA CESENATICO – VILLAMARINA

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