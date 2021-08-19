Calcio Prima, il primo turno di Coppa Emilia Romagna. Si parte domenica 5 settembre

Gli accoppiamenti di Coppa Emilia Romagna di Prima categoria del primo turno di domenica 5 settembre
1. FIDENZA - ZIBELLO POLESINE
2. UNIONE CALCIOCASALESE - VIADANA
3. BORGONOVESE - ZIANO
4. CARPANETO CHERO - SORAGNA
5. VIGOLZONE – SPES BORGOTREBBIA
6. SPORTING FIORENZUOLA - SANNAZZARESE
7. PODENZANO - PONTOLLIESE GAZZOLA
8. ROTTOFRENO - SARMATESE
9. VALTARESE – SOLIGNANO (PR)
10. MARZOLARA - CALESTANESE
11. TEAM TRAVERSETOLO - BASILICASTELLO
12. BIANCAZZURRA - JUVENTUS CLUB
13. PALANZANO – GHIARE
14. REAL SALA BAGANZA - AUDAX FONTANELLATESE
15. ATLETICO MONTAGNA - REAL CASINA 04
16. BARCACCIA - QUATTRO CASTELLA RE
17. LEVANTE – POVIGLIESE
18. ORIGINAL CELTIC BHOYS - VIRTUS CALERNO
19. CELTIG CAVRIAGO - BOCA BARCO
20. S. PROSPERO CORREGGIO - POL. VIRTUS CORREGGIO
21. MONTECAVOLO - FALK GALILEO
22. MASONE - VIRTUS LIBERTAS
23. TERRE E ACQUA 2021 - GALEAZZA
24. UNITED CARPI - VIRTUS CIBENO
25. REGGIOLO - SAMMARTINESE
26. POLIVALENTE SAN DAMASO - MADONNINA CALCIO
27. ATLETIC CDR MUTINA - RAVARINO
28. PAVULLO - LAMA 80
29. MONTOMBRARO - SPILAMBERTO
30. FOX JUNIOR SERRAMAZZONI – SOLIGNANO (MO)
31. CASALGRANDE -VEGGIA
32. FLOS FRUGI - MARANELLO SPORTIVA
33. COLOMBARO - PGS SMILE
34. FC VALSA SAVIGNANO - CERETOLESE
35. MSP - CASALECCHIO 1921
36. MARZABOTTO - REAL CASALECCHIO
37. SAN BENEDETTO VS - SPORTING LAGARO
38. PONTEVECCHIO - SAN LAZZARO CALCIO campo A. Mario P.le Azzurri Italia, 5 - BO
39. BASCA - GALLO
40. PONTELAGOSCURO - X MARTIRI
41. BERRA - VACCOLINO
42. TRESIGALLO - OLIMPIA QUARTESANA
43. A. PLACCI BUBANO – OZZANESE
44. FLY S. ANTONIO – RENO MOLINELLA
45. OSPITALESE – CONSANDOLO
46. SAVARNA – REAL FUSIGNANO
47. CONSELICE – FRUGESPORT
48. VIRTUS FAENZA - S. ROCCO 2001
49. FONTANELICE – S. AGATA SPORT
50. FORNACE ZARATTINI – SAVIO CALCIO
51. EDELWEISS JOLLY – PIANTA
52. CARPENA – FORLIMPOPOLI
53. CIVITELLA – SAN VITTORE
54. SAN LEONARDO – POL. 2000
55. MONDAINO – MORCIANO CALCIO
56. PERTICARA – FC RONCOFREDDO
57. RICCIONE – SAN LORENZO
58. DELFINI RIMINI – STELLA
59. BORGHIGIANA - ATLETIC POGGIO
60. BELLARIVA VIRTUS – POL. SALA
61. BAKIA CESENATICO – VILLAMARINA