Santarcangelo, tutti in bici per promuovere la donazione del midollo osseo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:58 - 19 Agosto 2021



Giovedì 26 Agosto a Santarcangelo si terrà la prima edizione del “Bike for donation” biciclettata solidale per sensibilizzare alla donazione del midollo osseo.



L’evento è organizzato da Rimini Loves Bike, TeamBòta, Nòt Film Fest, Ven Èulta con la collaboraizone di ADMO (associazione donatori di midollo osseo) e il patrocinio del Comune di Santarcangelo. Numerose inoltre sono le associazioni del territorio che hanno accolto l’invito e supportano l’iniziativa. “È bello vedere un gruppo di associazioni giovani votate al volontariato, alla mobilità sostenibile e alla cultura che si uniscono per un fine comune, sostenere ADMO e la donazione di midollo osseo” , spiegano dall’associazione TeamBòta.



L’evento inizierà alle ore 18 presso la stazione di Santarcangelo per una breve biciclettata organizzata da Rimini Loves Bike. Il percorso è adatta a tutti e utilizza tragitti ciclopedonali. Per partecipare è necessaria iscrizione tramite social delle associazioni organizzatrici.



Al ritorno in città, si terrà un aperitivo allo sferisterio insieme al Nòt Film Fest, festival di cinema indipendente che si svolgerà a Santarcangelo dal 24 al 29 Agosto. Per la partecipazione all’aperitivo è richiesto il Green Pass.



Durante tutta la serata sarà possibile iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo presso lo stand dedicato. L’inserimento al registro dei donatori è particolarmente importante perché solamente una persona su 100.000 è compatibile con chi è in attesa di un trapianto di midollo osseo.