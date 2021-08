Coriano: riparte cantiere in via Pedrolara, come cambia la viabilità

Attualità

Coriano

| 12:38 - 19 Agosto 2021

Lunedì prossimo (23 agosto) riapre il cantiere nel tratto di via Pedrolara (SP 50) che collega Coriano alla frazione di Ospedaletto. Nell'orario di apertura del cantiere il traffico verrà deviato su via Monte Poggio. La chiusura interessarà nel dettaglio il tratto della provinciale dal km 0+750 al km 1+100 e le intersezioni: Sp 50 con la via Monte Poggio lato Ospedaletto, preavvisato all'intersezione con Via Saponi/Via Chiesa; Sp 50 con la via Monte Poggio Lato Coriano, preavvisato sulla via Ca’ Fornaci all'intersezione con la rotonda via A.Fleming/Via Piane/Via Il Giardino.



La viabilità ordinaria sarà garantita dalle vie Monte Poggio e il Colle per chi proviene da Ospedaletto e Cavallino direzione Coriano.