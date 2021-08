Filippo Graziani e Remo Anzovino, due serate per la conclusione di Rimini Classica 2021

Eventi

Rimini

| 12:32 - 19 Agosto 2021

Si avvia verso la conclusione l'estate 2021 di Rimini Classica, che fino ad ora ha proposto 17 eventi, con oltre 3.500 biglietti venduti in totale.



Due appuntamenti di grande prestigio e suggestione sono attesi in questo fine settimana.



Sabato 21 agosto alle ore 21.00, nella panoramica Terrazza dell'ex Comune di Monte Colombo a pochi km da Rimini, Filippo Graziani e il Quartetto Eos renderanno omaggio al grande Ivan Graziani, papà di Filippo, con il concerto Le Storie di Ivan. Con gli arrangiamenti originali di Marco Capicchioni, in scaletta ci saranno Firenze, Pigro, Agnese, Lugano Addio e tutti i più grandi successi del cantautore rocker per eccellenza della Musica italiana, proposti in una versione del tutto particolare e sorprendente.



La sera dopo, domenica 22 agosto alle ore 21.00 nella spiaggia di Riminiterme, per la Rassegna "Chiaro di Luna" in concomitanza con il Plenilunio visto sul mare, Remo Anzovino e la sua Musica saranno i protagonisti del concerto per piano solo. Autore di svariate colonne sonore e nastro d'argento per la Musica dell'arte, Anzovino, legatissimo a Rimini e alla Romagna, condurrà gli spettatori in un percorso emozionante fatto di note e parole.



Biglietti ancora disponibili per entrambe le serate circuito Liveticket, info www.riminiclassica.it e riminiclassica@gmail.com