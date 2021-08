Elezioni Cattolica: la Lega sostiene candidatura di Massimiliano Gessaroli

Attualità

Cattolica

| 12:26 - 19 Agosto 2021

Massimiliano Gessaroli.

La Lega sosterrà la candidatura di Massimiliano Gessaroli alle elezioni amministrative per Cattolica. Gessaroli, con la propria lista civica, è consigliere comunale e si è già candidato sindaco cinque anni fa. Alla poltrona di primo cittadino corrono il sindaco uscente Mariano Gennari per il Movimento 5 Stelle, il candidato del centrosinistra Franca Foronchi e Francesco Vittori (Sinistra anticapitalista e Potere al popolo).



Per il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone e la responsabile provinciale di Rimini Elena Raffaelli, "Gessaroli non ha rivali nella sua candidatura", per "l'attività, competenza e passione con cui si sta impegnando per Cattolica". I due parlamentari della Lega parlano di "lento e inesorabile declino per Cattolica" e invocano "un atto rivoluzionario, un cambiamento vero che traduca in realtà promesse realizzabili". La Lega chiede azioni per promuovere il brand della Regina e per recuperare turisti, una riqualificazione del decoro urbano, interventi sulla viabilità e azioni contro il degrado che altrimenti porta a situazioni di insicurezza.