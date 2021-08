Emergenza incendi, una squadra da Rimini e Ferrara in missione in Calabria

Attualità

Rimini

| 11:46 - 19 Agosto 2021

La zona interessata dalle fiamme.

Anche i Vigili del Fuoco di Rimini in Calabria per l'emergenza incendi. Una squadra è stata martedì 17 dalle 9 alle 19 in missione per un intervento di incendio boschivo di elevata difficoltà nella provincia di

Cosenza località Castrovillari . L'incendio, che in particolare ha riguardato un'area al confine con la riserva naturale del Pollino, è stato soppresso prima di coinvolgere il parco naturale. Sono stati utilizzati mezzi terrestri con 9 unità provenienti dai Comandi VVF di Rimini e Ferrara, oltre ad una squadra del

Comando di Cosenza e due squadre di volontari della Protezione Civile. Inoltre l'intervento ha richiesto l'impiego di due mezzi aerei per l'intera giornata, le cui attività sono state dirette dal DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) appartenente al Comando di Rimini