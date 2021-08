Volley B, Antonio Mussari il regista della Dinamo Bellaria

Sport

| 09:43 - 19 Agosto 2021

Antonio Mussari.

Ancora dall’asse Trento-Bellaria, arriva il neo acquisto della Dinamo Pallavolo Bellaria, è Antonio Mussari Antonio e sarà il regista della formazione di B bianco blu RomagnaBanca insieme a Cucchi Nicola. L'alzatore classe 2001 di 195 cm è cresciuto nelle giovanili dell'Itas Trentino dove ha giocato dall'Under 14 sino all'under 19. In ognuna di quelle stagioni ha raggiunto le finali nazionali conquistando sempre ottimi piazzamenti e un terzo posto con l'Under 18.

Per il giovane trentino tante importanti esperienze sono annoverate nel suo curriculum, due junior league nelle quale ha conquistato rispettivamente un terzo e un secondo posto, due collegiali in nazionale per l’europeo U18, ma anche campionati di serie C, B e nel 2020 in A3 con l'UniTrento.

Antonio troverà ad attenderlo il suo “vecchio amico” Pedrotti Andrea già alla corte di Fortunati e Botteghi.

Entusiasmo anche nelle parole del direttore tecnico Andrea Fortunati: "Antonio è un giocatore dotato sia fisicamente che tecnicamente, con un vissuto pallavolistico di alto livello, avendo completato l'iter giovanile a Trento, una delle società più prestigiose d'Italia. Avere Antonio con noi per questa stagione ci riempie di gioia e rispecchia la filosofia di avere un roster della prima squadra giovane. Il compito dello staff tecnico sarà valorizzare le qualità di Antonio e, perché no, contribuire ad una sua ulteriore crescita tecnica insieme a quella dei giovani della Dinamo. Sono sicuro che lo staff a disposizione della serie B riuscirà a raggiungere questo importante obiettivo".