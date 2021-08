Baseball, hurrà San Marino in gara4: è suo lo scudetto

Sport

19 Agosto 2021

Il manager Doriano Bindi.

San Marino vince gara4 su Bologna per 12-3 e si cuce lo scudetto su petto.

𝗜𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗢 𝗟𝗔𝗡𝗖𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗔𝗟𝗘𝗦𝗦𝗔𝗡𝗗𝗥𝗔 𝗣𝗘𝗥𝗜𝗟𝗟𝗜 𝗘 𝗚𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗕𝗘𝗥𝗧𝗜

I due campioni sammarinesi, medagliati a Tokyo (un bronzo e un argento Perilli, un argento Berti) hanno effettuato il primo lancio di gara4.

𝗟𝗔 𝗖𝗥𝗢𝗡𝗔𝗖𝗔 𝗗𝗜 𝗚𝗔𝗥𝗔𝟰. San Marino avanti al 2° con base a Epifano, triplone di Reginato (1-0) e lancio pazzo (2-0). Al 3° si replica e il merito è del solo-homer di Ferrini, che la spara fuori per il 3-0.

Tiago, perfetto per quattro riprese, al 5° ha il suo unico calo della partita. Doppio di Marval, errore su Loardi, doppio anche per Agretti (1-3) e singolo di Liberatore (3-3).

Tutto da rifare, ma Tiago ricomincia a macinare strike su strike e torna a essere intoccabile o quasi. L’attacco al 6° passa e lo fa in maniera decisa. Comincia Epifano col doppio, ma a portare a casa quello che sarà il punto del vantaggio definitivo, il 4-3, ci pensa Simone Albanese. Come in un film. Da Oscar... Non si ferma lì l’attacco, perché subito dopo Tromp la spara oltre le recinzioni per il fuoricampo del 6-3.

Al 7° si comincia a percepire odore di scudetto quando arrivano altri cinque punti, frutto di quattro singoli e due basi ball (11-3).

C’è il fuoricampo di Angulo per il 12-3 all’8° e c’è, soprattutto, il tempo per applaudire gli 8 inning con 99 lanci di Tiago e per prepararsi all’ultimo di Mazzocchi. Bologna ne mette due in base, ma il rilievo, con due out, elimina al piatto Liberatore e fa esplodere di gioia il tifo sammarinese.

𝗙𝗶𝗻𝗶𝘀𝗰𝗲 𝟭𝟮-𝟯, si può correre in campo per festeggiare.

Il tabellino

𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡𝗢 𝗕𝗔𝗦𝗘𝗕𝗔𝗟𝗟 – 𝗨𝗡𝗜𝗣𝗢𝗟𝗦𝗔𝗜 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗜𝗧𝗨𝗗𝗢 𝗕𝗢𝗟𝗢𝗚𝗡𝗔 𝟭𝟮-𝟯

𝗕𝗢𝗟𝗢𝗚𝗡𝗔: Bertossi es (0/4), Dobboletta ec (0/4), Martini 3b (0/4), Marval 1b (1/4), Leonora ed (0/4), Loardi dh (1/4), Agretti 2b (1/3), Liberatore r (2/4), Dreni (Grimaudo 0/1, Monti) ss (0/2).

𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡𝗢: Tromp es (2/3), Ferrini 3b (1/5), Celli ec (1/5), Angulo 2b (3/5), Sechopoulos 1b (0/3), G. Garbella ed (1/4), Epifano ss (2/3), Reginato dh (1/4), Albanese r (3/4).

𝗕𝗢𝗟𝗢𝗚𝗡𝗔: 000 030 000 = 3 bv 5 e 2

𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗔𝗥𝗜𝗡𝗢: 021 003 51X = 12 bv 14 e 1

𝗟𝗔𝗡𝗖𝗜𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜: Scotti (i) rl 2.2, bvc 4, bb 2, so 5, pgl 3; Bassani (L) rl 3.1, bvc 6, bb 0, so 3, pgl 4; Zotti (r) rl 0.0, bvc 1, bb 2, so 0, pgl 3; Crepaldi (f) rl 2, bvc 3, bb 0, so 4, pgl 2; Da Silva (W) rl 8, bvc 4, bb 0, so 12, pgl 2; Mazzocchi (f) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 0.

𝗡𝗢𝗧𝗘: fuoricampo di Ferrini (1p. al 3°), Tromp (3p. al 6°) e Angulo (1p. all’8°); triplo di Reginato; doppi di Marval, Agretti, Liberatore ed Epifano.