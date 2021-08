Turismo

Repubblica San Marino

| 17:12 - 18 Agosto 2021

I quattro pellegrini ricevuti dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini.

I quattro pellegrini partiti il 15 giugno per il “Camino del Norte” che porta da Irun a Santiago di Compostela e che hanno raggiunto il traguardo dopo 850 km e un mese di cammino sono stati ricevuti ieri dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati al quale è stata riconsegnata la bandiera di San Marino che avevano trasportato per tutto il viaggio e sulla quale hanno riportato una dedica speciale.



Francesco Giovanni Ugolini, Andrea Paesini, Antonio Capezzone e Terzo Zafferani hanno vinto la loro sfida e il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati non ha mancato di riconoscergli il valore di “ambasciatori del cammino”. L’incontro con i pellegrini si è rivelato utile per annunciare la volontà della Segreteria di Stato per il Turismo di sviluppare ulteriormente il progetto già apprezzatissimo del Cammino del Titano e di dare vita, in collaborazione con la Diocesi San Marino – Montefeltro al Cammino di San Marino. Lo stesso Cammino di San Marino, insieme al Cammino di San Francesco rientra nelle proposte inserite nel piano strategico di sviluppo di “A lovely places” elaborato dal Tavolo Turistico Territoriale (TTT).