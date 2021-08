Bellaria, 48enne arrestato per spaccio. Ecco cosa hanno trovato i Carabinieri

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:01 - 18 Agosto 2021

Il sequestro a seguito di perquisizione personale e domiciliare.

Martedì pomeriggio (17 agosto), i Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina, impegnati nell’ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, O. M. 48enne italiano, senza alcun precedente di polizia.



I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 117 gr di sostanza stupefacente nella fattispecie di “hashish”, 20 gr di marijuana, bilancini di precisione e materiale da confezionamento.



Condotto in caserma, il 48enne è stato dichiarato in arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato ristretto preso il proprio domicilio in attesa del giudizio per direttissima. A seguito dell’udienza, l’A.G. di Rimini ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo alla pena di anni 1 di reclusione e la multa di euro 1400 euro, con l’obbligo di dimora nella Provincia di Rimini.