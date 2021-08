Tennis, ad Alessandra Mazzola il torneo nazionale Open femminile del Tc Viserba

Sport

Rimini

| 13:08 - 18 Agosto 2021

Le finaliste con i giudici Franco Ubalducci ed Antonio Giorgetti.

Alessandra Mazzola fa poker. La riccionese ha vinto infatti martedì sera per la quarta volta il torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba (2.500 euro di montepremi) dove era accreditata alla vigilia della prima testa di serie. La 2.1 portacolori proprio del Tc Viserba era reduce dalla vittoria in semifinale per 6-3, 6-2 sulla 2.5 Sofia Pizzoni. In finale ha battuto 6-2, 6-4 la 2.3 umbra Chiara Girelli, testa di serie n.7. Primo set dominato dalla romagnola che sembrava avere vita facile anche nel 2° set quando, sul 3-3, metteva a segno un break che poteva essere decisivo. Invece la 18enne umbra portacolori del Tennis Training di Foligno ha immediatamente controbreccato e sul 4-4 era match pari. Qui è venuto fuori il carattere della Mazzola, non al 100% visto che era reduce da alcuni infortuni, brava a chiudere di lì a poco al 10° game, di grinta e determinazione. Al termine le premiazioni effettuate dal presidente Ivano Monticelli e dal vicepresidente Fabio De Santis.

Nel tabellone di 4° successo della 4.1 Giada Bacchini (Tc Riccione), testa di serie n.1, in finale su Giulia Sangiorgi (4.2), portacolori del Ct Rimini, per 6-7, 6-4, 6-0.