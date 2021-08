Si ride con Uccio De Santis al Parco degli Artisti di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:26 - 18 Agosto 2021

Uccio De Santis.

Giovedì 19 Agosto alle 21:30 a fare esplodere di risate il Parco degli Artisti di Rimini sarà Uccio De Santis con “Vi presento il mio Mudù”.

Lo show vede l’artista Uccio De Santis con un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili, racconti di vita vissuta il tutto alternati con video che hanno fatto che hanno fatto il successo della serie televisiva Mudù.

Lo show racconta in forma di monologo e di sketch la vita di un comico “per vocazione”. Dagli esordi per vincere la timidezza, alle feste in casa, dai primi amori, al suo grande amore: il teatro, ma anche uno spettacolo che racconta il presente con divertenti siparietti tra moglie e marito sulla vita di ogni giorno: le vacanze, la spesa, la crisi. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto Lo show prevede anche un momento in cui Uccio De Santis interagisce con il pubblico, vero cavallo di battaglia dell’artista pugliese, creando dei siparietti comici di gran coinvolgimento.

Su Facebook Uccio De Santis ha una fan page ufficiale con oltre 2.000.000 followers, su youtube tantissimi i video che lo vedono protagonista ciascuno con visualizzazioni che superano i 100.000 click.

Biglietti disponibili sul circuito Liveticket (punti vendita e online)