Chef sulla sabbia, Silver Succi e Giuseppe Gasperoni al Polo est di Bellaria

Rimini

| 11:16 - 18 Agosto 2021

Giuseppe Gasperoni e Silver Succi.

Terzo e ultimo appuntamento estivo con Quartopiano Suite Restaurant al Polo Est Village di Bellaria-Igea marina. Questa volta lo chef Silver Succi sarà affiancato dallo stellato Giuseppe Gasperoni del Ristorante Povero Diavolo. Insieme, a quattro mani, proporranno una cena gourmet in riva al mare.

Appuntamento lunedì 23 agosto dalle 20.30 in quello che s’è ormai affermato come un vero e proprio teatro del gusto. Due grandi attori uniti dalla stessa passione, regalare emozioni per gli occhi e il palato. Dress code consigliato: total white.

“L'evento s’è rivelato un successo – dice Silver Succi, chef di Quartopiano Restaurant - La gente è contenta e lo scenario in riva al mare accresce l’apprezzamento. Inizieremo con un aperitivo in riva al mare per risalire al tramonto verso il tavolo del ristorante. La formula coniuga una serata di alta ristorazione ad un contesto rilassato e informale. Dopo le esperienze con Riccardo Agostini del Piastrino e Mariano Guardianelli di Abocar Due Cucine, lunedì prossimo sarà bello incontrare e lavorare insieme a Giuseppe Gasperoni de Il Povero Diavolo”.

MENU

Aperitivo e gli snack di Benvenuto in riva al mare

Antipasto: Tonno, fagiolini e mandorla

Primo: Anelli di ricotta gratinati ai crostacei, tartare di porcini e germogli di spinaci

Secondo: Pescato arrosto, bruschetta e pomodori confit

Dolce: Variazione di lamponi e cioccolato fondente

Piccola pasticceria

Selezione Vini: Franciacorta Brut – Enrico Gatti, “Indigeno” Trebbiano – Vini Ancarani, “PerLaGioia” Albana – Vini Ancarani

Tutte le informazioni sul sito web www.quartopianoristorante.com, nella sezione eventi.

I posti disponibili sono limitati, è necessaria la prenotazione (info@quartopianoristorante.com; 389 9807370, anche WhatsApp).

Servizio navetta gratuito – Per raggiungere il Polo Est Village è disponibile il servizio navetta gratuito in partenza dal parcheggio del Palacongressi di Bellaria-Igea Marina (Via Uso 1) ogni 10 minuti.