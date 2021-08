Nuovo staff tecnico al Tennis Club di Coriano dal primo settembre

Sport

Andrea Merli e Massimiliano Botticelli.

Il Tennis Club Coriano cambia staff tecnico dal 1 settembre prossimo. Arrivano Massimiliano Botticelli proveniente dal TC Riccione e Andrea Merli proveniente dall'Accademia Tennis di Giorgio Galimberti.

Entrambi gli insegnanti/istruttori sono giocatori di seconda categoria in piena attività agonistica.

Hanno maturato esperienze importanti in circoli di livello come Riccione e Accademia di Galimberti-Cattolica.

L'1 e 2 settembre ci sarà un open day per chi vorrà provare il gioco del tennis, è sufficiente chiamare il numero 0541 658082.

Merli e Botticelli saranno disponibili per corsi anche serali per i giocatori agonisti.