Nada in concerto all'alba di domenica 22 a Riccione

Eventi

Riccione

| 10:05 - 18 Agosto 2021

Nada.

Domenica 22 agosto ore 6.00, al Fontanelle Beach 19, annuncia l’alba la voce unica di una delle maggiori interpreti della musica italiana, Nada Malanima, nota per il suo nome d’arte come Nada. Il nome è lo stesso della zingara che, leggendo la mano della madre durante la gravidanza, le predisse che avrebbe avuto una figlia, la quale avrebbe fatto molta strada. La gitana evidentemente sapeva quello che diceva, perché nel 1969, a soli quindici anni, Nada si presenta al Festival di Sanremo con “Ma che freddo fa”. La canzone si classificò quinta e ottenne un enorme successo, guidando le classifiche italiane per oltre un mese. Da quel momento, la giovane toscana è proiettata fra le stelle della musica italiana. Partecipa altre sei volte al festival e lo vince nel 1971 con “Il cuore è uno zingaro”. Sigla diciotto album in totale, passando nel tempo al pop più leggero di “Amore disperato” (1983) e duettando, fra i vari, con Riccardo Cocciante, Claudio Baglioni e Adriano Celentano. Ospite frequente a Festivalbar per due decenni, Nada si è imposta come una delle protagoniste del panorama cantautoriale italiano. Dagli anni 2000, la cantante ha soprattutto lavorato come autrice per artisti di spessore, come Ornella Vanoni e gli Zen Circus. Ha, inoltre, preso parte ad opere teatrali con Dario Fo e pubblicato cinque libri. Dall’autobiografia “Il mio cuore umano” (2008) è tratto il nuovo film “La bambina che non voleva cantare”, diretto da Costanza Quatriglio.

Nada, accompagnata a Riccione da Andrea Mucciarelli alla chitarra, talentuoso chitarrista della scuola jazz blues senese, interpreterà brani come “Il porto di Livorno” di Piero Ciampi, la popolare “Ma che freddo fa”, grandi successi come “Amore disperato”, “Ti stringerò” e classici della tradizione popolare, fino alle canzoni di oggi (“Guardami negli occhi”, “Luna in piena” e “Senza un perché”, colonna sonora di “The Young Pope”, e altre) in cui oltre ad essere interprete Nada è anche autrice.

ll concerto è a ingresso libero.

Apertura cancelli: ore 5:00. Orario di inizio: ore 6:00. In ottemperanza alle normative anti-Covid, i posti disponibili sono limitati, è possibile prenotare fino a esaurimento delle disponibilità.

Si evidenzia che la prenotazione garantisce l’accesso, ma è comunque richiesto di presentarsi all'ingresso con largo anticipo prima dell'inizio del concerto, al fine di espletare i dovuti controlli.

Ai varchi d’accesso verrà richiesto di esibire un documento di identità in corso di validità e la certificazione verde Covid-19, ovvero il “Green Pass”. Lo staff presente ai varchi controllerà la validità della certificazione.

Il Comune di Riccione offre a tutti i cittadini la possibilità di effettuare un test antigenico rapido nei giorni e nelle ore prima del concerto. Sono previsti quattro laboratori mobili per effettuare il tampone rapido, collocati in punti strategici della città: piazzale Roma, viale D'Annunzio 125 in prossimità del Samsara Beach, all'altezza del bagno 44 in prossimità di viale Torino 10 e all’ingresso di Aquafan in via Ascoli Piceno. È possibile consultare gli orari di apertura dei laboratori mobili sul portale riccione.it.



Il concerto di Nada è il quinto di sette appuntamenti, dal 25 luglio al 5 settembre, sette concerti che uniscono generazioni e generi musicali diversi, Albe in controluce riesce a costruire una prospettiva che va oltre il semplice evento, è diventato nel tempo un vero e proprio festival d’eccellenza e richiama appassionati da ogni parte d’Italia. Il prossimo concerto in programma al sorgere del sole è lo straordinario omaggio a Lucio Dalla di Javier Girotto, Natalio Mangalavite e Peppe Servillo previsto domenica 29 agosto (ore 6:00, Spiaggia 128).