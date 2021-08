Rimini, minorenne denuncia "aggredita e violentata" mentre torna a casa

Cronaca

Rimini

| 09:13 - 18 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Una minorenne riminese ha raccontato di essere stata violentata da un ragazzo. I fatti risalirebbero a qualche sera fa. Come riporta la stampa locale la ragazzina stava tornando a casa intorno alle 23. Vicino all'abitazione sarebbe stata avvicinata da un ragazzo alto e di colore che l'avrebbe presa per un braccio e trascinata in un luogo poco illuminato. Qui l'avrebbe costretta ad un rapporto orale prima di scappare. La ragazzina una volta a casa si è confidata con i genitori che l'hanno portata di corsa al pronto soccorso. Gli abiti della minore sono stati sequestrati. Sull'episodio indaga la Polizia.