FOTO e VIDEO Incendio nella notte: in fiamme la Porsche di Lucio Paesani

Cronaca

Rimini

| 06:29 - 18 Agosto 2021

Notte di fuoco e danni in via Destra del Porto a Rimini al civico 1 dove un incendio ha coinvolto la Porsche di Lucio Paesani, imprenditore e politico riminese, alleato con il partito del centrodestra per le prossime elezioni comunali. Diversi i mezzi distrutti dal fuoco, due vetture ed uno scooter. Danni anche all'illuminazione pubblica.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 4:00 della notte del 18 agosto. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. I pompieri hanno lavorato circa 3 ore per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sono ancora incerte le cause dell'incendio ma, fra le ipotesi, non si esclude il gesto doloso.