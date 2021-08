Rimini Calcio, pareggio senza reti contro il Progresso

Sport

Rimini

| 20:25 - 17 Agosto 2021

Il tecnico del Rimini Gaburro.

Pareggio senza reti per il Rimini a Castel del Rio contro il Progresso. Biancorossi pericolosi con Ferrara su punizione a fine primo tempo: la conclusione ha colpito l’incrocio dei pali (se la era guadagnata Greselin). Due occasioni per Mencagli e poco altro per i biancorossi che evidentemente pagano dazio alla preparazione che sta vivendo il suo momento più duro. Rimasto ancora a ripso l'attaccante Tomassini per un affaticamento muscolare.

Da segnalare il debutto del portiere Piretro, arrivato in ritiro da qualche giorno, e uno scampolo di partita per l’attaccante Domenico Germinale, classe 1998, ospite da un paio di giorni del ritiro biancorosso: si allena con la squadra di Gaburro in attesa di trovare ingaggio (nell’ultima stagione era alla Vis Pesaro) ma chissà che alla lunga l'ex centravanti di tante squadre tra cui il Fano non possa rientrare nei piani del club biancorosso Prossima uscita sabato contro il Valsanterno e domenica alle 11 al Calbi contro il Cattolica.

TAR Dopo la decisione del pomeriggio sulla Casertana (ricorso respinto), il TAR del Lazio ha già ufficializzato la decisione sul ricorso presentato dal Carpi contro la Lega Pro e la FIGC per la mancata ammissione al campionato di Serie C. Il ricorso è stato respinto. Come il club campano il Carpi potrà ripartire, con una nuova società, dalla Serie D o dalle serie inferiori.

Il tabellino

RIMINI Marietta (1’ st Piretro), Manfroni, Carboni, Cuccato (16’ st Panelli), Contessa (29’ st Haveri), Kamara (40’ st Isaia), Tanasa (29’ st Pari), Greselin (16’ st Tonelli), Gabbianelli (22’ st Pecci), Mencagli (29’ st Germinale), Ferrara. A disp: Aprea, Tiraferri, Barbatosta, Arlotti. All. Gaburro

PROGRESSO Tartaruga, Cantelli, Ferraresi, Cestaro, Mele, Gulinatti, Bagatti, Marchetti, Esposito, Bertoli, Grazia. A disp: Celeste, Fiore, Liberto, Ciaccia, Badiali, Bonvicini, Matta, Maltoni, Veglia, Rossi, Panzacchi, Grandini. All. Moscariello.