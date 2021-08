Calcio D, ufficializzato il portiere under Piretro. Gomis al Villa Valle

Sport

Rimini

| 19:18 - 17 Agosto 2021

Giacomo Piretro.

Il Rimini Calcio ha ufficializzato il secodo portiere under, Giacomo Piretro. Nato a Cuneo nel 2002, è alto 186 è cresciuto nelle giovanili del Cuneo e negli ultimi due anni ha militato nel Prato. Intanto Gomis si è accasato al Villa Valle, squadra bergamasca del girone B della serie D allenata da Valter Bonacina. Simoncelli è vicino al Fano dove potrebbero accasarsi altri ex biancorossi.

TAR Il TAR del Lazio ha respinto la domanda cautelare con riferimento alla mancata ammissione al campionato di serie C, ma ha accolto la richiesta subordinata relativamente all’ammissione della Casertana FC in serie D in sovrannumero. Il Novara ha rinunciato all'ultimo momento e quindi è ufficialmente fuori dai giochi. Mercoledì è atteso il giudizio su Chievo, che ha chiesto il reintegro in serie B, Carpi e Samb che potrebbero ripartire dalla serie D qualora fosse confermata la loro esclusione dal professionismo.