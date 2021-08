Visite in ospedale solo con Green Pass, Ausl Romagna ricorda le regole

Attualità

Rimini

17:29 - 17 Agosto 2021

Ospedale Infermi di Rimini.



Dalla prima riapertura dopo il lockdown del 2020, l'Ausl Romagna ha predisposto una serie di misure per regolamentare gli accessi di visitatori e accompagnatori all'interno degli ospedali, al fine di proteggere le strutture ospedaliere dal rischio di trasmissione di SARS CoV-2. Per questo motivo sono stati predisposti controlli ai varchi principali degli ospedali per far rispettare i percorsi stabiliti ed i comportamenti adeguati (idonea dotazione di mascherina, igiene delle mani e misurazione della temperatura corporea). In ottemperanza alle nuove disposizioni sul tema del green pass, la Regione Emilia Romagna ha integrato le raccomandazioni già in essere per visitatori ed accompagnatori, stabilendo la necessità di essere in possesso ed esibire la certificazione verde per accedere alle strutture ospedaliere.



Nei prossimi giorni, infatti, il personale addetto al controllo dei varchi sarà in grado di verificare il possesso del green pass mediante apposito applicativo, oltre agli altri elementi già previsti. Come da indicazioni regionali, si darà la massima priorità alle strutture ospedaliere ed ai PS al fine di garantire quanto più possibile ed in sicurezza l'accesso di visitatori ed accompagnatori. Si tratta di un processo graduale che vedrà la sua piena applicazione nelle prossime settimane e nel frattempo ci si potrà avvalere anche di soluzioni alternative come l'autocertificazione.



Eccezioni all'ingresso col green pass in ospedale Per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, (legge 104), per eventuali visitatori minori esclusi per età dalla campagna vaccinale, per persone di riferimento in Sala Parto dove verranno comunque eseguiti tamponi rapidi.