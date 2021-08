Volley B, Dinamo Bellaria: nello staff tecnico ritorna Diego Matteucci

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:57 - 17 Agosto 2021

Il tecnico Diego Matteucci.

Dinamo Pallavolo Bellaria riporta Diego Matteucci tra lo staff allenatori per la stagione 2021/22.

Dopo una parentesi di qualche anno, ritorna infatti, nella società di patron Pozzi Diego Matteucci che per il prossimo anno sarà, insieme al duo Botteghi – Fortunati, una delle guide della serie C maschile mentre svolgerà il ruolo di head coach dei giovani dell’Under 14/15, coadiuvato da Pierluigi Nicolì.

Diego, anconetano di origine, è cresciuto a “pane e pallavolo”, iniziando a giocare da giovanissimo nelle giovanili marchigiane con le quali ha vinto vari titoli nazionali, per poi proseguire con i campionati di serie C con Falconara, Civitanova e Castelferretti, arrivando sino alla A2 con la A.S. Pallavolo Agnone.

Le sue esperienze da allenatore lo hanno visto invece, sulle panchine di San Marino e Bellaria e alla guida delle Serie D e B di San Mauro. Nel 2019 è stato selezionatore giovanile per il comitato Romagna Uno con il quale ha vinto il trofeo dei territori.

“E’ un’emozione e un vero piacere tornare Bellaria – racconta Matteucci – qui a Bellaria si lavora bene ed avere l’opportunità di collaborare con Botteghi e Fortunati in serie C maschile mi entusiasma molto perché conosco il valore dei tecnici e dei ragazzi; so che sarà un esperienza molto stimolante con giovani interessanti e da far crescere. Sono convinto che con Claudio Botteghi ed Andrea Fortunati avrò l’occasione di imparare molto e di migliorarmi nel ruolo di allenatore. Insomma darò il mio contributo per far crescere i ragazzi del vivaio bellariese e il movimento della pallavolo romagnola”.