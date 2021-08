Rimini: cosa fare dopo Ferragosto. Tanti eventi tra Fellini, cabaret e concerti musicali

Eventi

Rimini

| 15:21 - 17 Agosto 2021

Federico Mecozzi.



Dopo il Ferragosto, a trainare gli appuntamenti estivi è sicuramente l’apertura del nuovo Fellini Museum prevista per giovedì 19 agosto, seguita da un week-end di visite guidate gratuite. Il Fellini Museum si presenterà al pubblico giovedì 19 agosto. Al calar del sole, per chi si ritroverà nella piazza dei Sogni, tra Castel Sismondo e la Rocca, per tutto il weekend con due repliche a distanza di un’ora, sarà possibile assistere allo spettacolo realizzato per Fellini Museum da Festi Group, gruppo che da anni unisce la ricerca drammaturgica alle più innovative strumentazioni tecnologiche per offrire al pubblico emozioni ed eventi sempre unici. Una serata speciale, che sarà da preludio ad un lungo weekend che prevede da venerdì 20 a domenica 22 agosto visite guidate gratuite aperte al pubblico, dalle 10 del mattino sino a mezzanotte.



Dal 20 al 25 agosto torna in presenza alla Fiera di Rimini il Meeting per l’amicizia fra i popoli, il Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione. Quest’anno tante iniziative si svolgono anche in centro storico a Rimini con spettacoli in piazza e ospiti di eccezione come il maestro Uto Ughi, Federico Mecozzi e Paolo Cevoli.



Tra le altre iniziative in programma nella settimana: le serate dedicate al mito di Francesca da Rimini e le iniziative dedicate a Dante come la performance di Marco Martinelli alla scoperta della Divina Commedia in Piazza Tre Martiri (sabato 21/8) e il Cammino in notturna ‘A riveder le stelle’, da Rimini a Ravenna a cura di Psicoatleti ASD (partenza da Rimini sabato 21/8). E ancora le visite guidate, la shopping night, fino al cinema (da non perdere la serata Film Commission e il cortometraggio "La Fellinette" di Francesca Fabbri Fellini) e ai concerti delle arene sotto le stelle. Mercoledì 18 agosto a Rimini arriva Mogol per raccontare 50 anni di musica insieme agli artisti di Risuona Rimini, mentre al Parco degli Artisti di Vergiano appuntamento con la musica di Giuseppe Verdi, aspettando l’Aroldo, in collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana. Continuano anche i concerti e le performance di ‘E la chiamano Rimini 2021’: questa settimana Gianluca Reggiani affronta la Tempesta (di Shakespeare), da solo, galleggiando sull’isola della nuova Piazza sull’acqua (giovedì 19/8), mentre domenica a Rimini Terme per la Rassegna Al Chiaro di Luna, Remo Anzovino, si esibisce in un concerto per Piano solo.

Per coloro che trascorrono la settimana a Rimini sarà anche possibile osservare e prendere parte alla rievocazione della pesca alla tratta, un'occasione per conoscere e 'provare' le tradizioni marinare di Rimini e la sua storia di città di mare.



Focus on FELLINI MUSEUM: 19 – 20 – 21 – 22 agosto



Il 19 agosto apre a Rimini il Fellini Museum, il più grande progetto museale dedicato al genio di Federico Fellini, un museo inserito nel circuito espositivo internazionale, capace di interpretare il cinema del regista riminese non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.



Momento inaugurale e spettacolo a partire dalle ore 20.30. Al calar del sole, per chi si ritroverà nella piazza dei Sogni, tra Castel Sismondo e il teatro Galli sarà possibile assistere allo spettacolo “Il Maestro che camminava su pezzi di cielo” ideato da Monica Maimone e prodotto da Festi Group che arricchirà di immagini e suggestioni la serata di apertura. Sarà un racconto di Federico Fellini attraverso immagini volanti, proiezioni, acqua che si fa materia riflettente. Lo spettacolo sarà riproposto per tutto il weekend con due repliche a distanza di un’ora.



Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 agosto sono previste visite guidate gratuite per il pubblico a Castel Sismondo e al Palazzo del Fulgor, dalle ore 10.00 sino a mezzanotte. Il nuovo polo culturale si sviluppa infatti lungo tre punti cardine del centro storico di Rimini: Castel Sismondo, il Palazzo del Fulgor, e la piazza dei Sogni, in piazza Malatesta, una grande area urbana, con verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche, un piano d’acqua a rievocare l’antico fossato del castello e una grande panca circolare che rievoca il finale di 8½. Il pubblico, munito di Green Pass, potrà prenotare la propria visita gratuita tramite il sito del Museo (www.fellinimuseum.it)



Focus on MEETING RIMINI: 20 – 25 agosto



Il Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli, giunto quest’anno alla sua quarantaduesima edizione, si terrà di nuovo in presenza con il titolo “Il coraggio di dire «io»”. Tra i relatori premi Nobel, istituzioni, giornalisti ed esperti. All’apertura della manifestazione, il 20 agosto, parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Quest'anno gli spettacoli non saranno solo all'interno dei padiglioni fieristici, ma quasi tutte le sere sono previsti spettacoli anche nel cuore del centro storico di Rimini.



Dodici sono le Mostre allestite nei padiglioni fieristici, mentre al PART - Palazzi dell’Arte Rimini in Piazza Cavour è visitabile la mostra, ad ingresso gratuito senza prenotazione, “Natura umana? A che immagine, a che oscura somiglianza" La mano dell’artista, l’effigie della persona. Scultura italiana contemporanea da Fioravanti a oggi, a cura di Davide Rondoni.



La Fiera è aperta dalle 10.30 alle 24.00. L’ingresso al Meeting è gratuito su prenotazione.



Per entrare in Fiera, prenotare i posti ai convegni, visitare le mostre, creare una propria agenda è possibile usando l'APP 'Meeting Rimini', che si scarica da Apple Store o Google Play, caricando i dati personali, compresi quelli del Green Pass o equivalenti. Il tampone Covid-19 può essere effettuato solo all’ingresso Ovest.

Info: 0541 783100 spettacoli@meetingrimini.org



Tra gli appuntamenti:



venerdì 20 agosto

piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Uto Ughi in concerto L’Orchestra Uto Ughi and Friends inaugura la 42esima edizione del Meeting 2021 eseguendo le “Quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Il Maestro Ughi, è accompagnato da un Ensemble d’eccezione di sedici musicisti: i sonetti vivaldiani che precedono l’esecuzione di ogni concerto, creano un binomio di musica e poesia. I brani eseguiti, oltre a rappresentare uno dei punti più alti della creatività musicale italiana, godono anche di una connotazione simbolica di esaltazione della vita. Ore 21.30. Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o nei punti vendita



sabato 21 agosto



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Dante 2021 – mi ritrovai… dalla selva oscura al paradiso Un viaggio alla scoperta della Divina Commedia con Marco Martinelli, in collaborazione con Associazione Italiana Centri Culturali ed il Teatro delle Albe di Ravenna, in occasione del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta (Biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti, prenotabili sull’app del Meeting)



domenica 22 agosto 2021



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Federico Mecozzi in concerto Il musicista e compositore riminese Federico Mecozzi si esibisce in concerto a Rimini, nel cuore del centro storico. Il giovane compositore sul palco del Meeting porterà il suo primo album da solista, “Awakening”. Un viaggio sonoro che racchiude e sintetizza le esperienze, i gusti e le contaminazioni tra pop, etnica, classica ed elettronica che mettono in luce la sua già lunga e variegata esperienza di musicista e arrangiatore. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o nei punti vendita. Ore 21.30. Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o nei punti vendita.



lunedì 23 agosto



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

'Il sogno di San Giuseppe'

di Luca Doninelli, interpretato da Maurizio Donadoni

Una produzione originale prodotta dal Teatro de Gli Incamminati e incentrato sulla figura di Giuseppe. Ore 21.30. Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o nei punti vendita.



martedì 24 agosto



piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

La Sagra Familia - Spettacolo con Paolo Cevoli Per dire cose serie senza prendersi sul serio e per raccontare la 'Sagra famiglia'. Che come tutte le sagre di paese, soprattutto in Romagna, finiscono sempre in ridere. Ore 21.30. Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili online su Vivaticket o nei punti vendita



mercoledì 25 agosto



Arena Lido - Rimini Darsena

Finale Meeting Music Contest Un concorso musicale dedicato alla Canzone d’Autore rivolto a giovani artisti e band desiderose di mettersi in gioco, di esibirsi sul prestigioso palco del Meeting di Rimini e di aggiudicarsi gli importanti premi in palio. La Direzione Artistica del Meeting di Rimini e del Mei selezionerà i semifinalisti che si esibiranno dal 20 al 23 agosto sulle piscine del Meeting. Gli artisti finalisti, si contenderanno la vittoria nella serata finale del 25 agosto ad Arena Lido – Rimini Darsena. Per l’occasione, una Giuria d’Onore, composta da Lorenzo Baglioni, N.A.I.P, Erica Mou, Federico Mecozzi, Max Monti e da altre figure di spicco della canzone e del giornalismo musicale italiano, valuterà le performance e designerà il vincitore della manifestazione. Ore 21.30. Biglietti gratuiti fino ad esaurimento posti, prenotabili sull’app del Meeting.



ALTRI APPUNTAMENTI



martedì 17 agosto



Rimini, Ponte di Tiberio - Piazza sull'acqua

E la chiamano Rimini 2021 Lorenzo Semprini & Band con Massimo Cotto

Siamo rimasti noi: Lorenzo Semprini and Band con la partecipazione straordinaria di Massimo Cotto, anteprima nazionale album 44". Dodici nuove canzoni, suonate in anteprima assoluta, un racconto tra musica e parole, Lorenzo Semprini e il suo nuovo album in italiano 44” (in uscita ad ottobre) e Massimo Cotto, voce storica di Rai stereo notte e Virgin radio, nel ruolo dello storyteller. Sul palco oltre a Lorenzo Semprini (chitarra, voce, armonica) e Massimo Cotto ci saranno: Massimo Marches (chitarre e cori), Paolo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi (basso), Mario Ingrassia (percussioni), Fabrizio Flisi (piano e fisarmonica), inoltre sono previsti alcuni ospiti a sorpresa. “E la chiamano Rimini 2021” è curata dall’associazione Interno 4 e Gianluca Reggiani, con la collaborazione del Comune di Rimini e dell’Associazione Borgo San Giuliano. Ore 21.15 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati.



martedì 17 agosto



Rimini, Corte degli Agostiniani, via Cairoli

Teatro ragazzi - Combriccola dei Lillipuziani: Steamproject

con Matteo Giorgetti e Veronica Severini, regia di Emanuele Tumolo. Uno spettacolo visionario e senza tempo, sospeso tra il passato e il futuro, tra il fascino degli ingranaggi meccanici e lo stile dell’elettronica. Uno show di circo contemporaneo che si sviluppa nella costante ricerca di quel momento e di quello spazio che unisce la terra e il cielo. Ore 21. Biglietto unico adulti e bambini € 5; gratuito per bambini fino a 5 anni compiuti. Prenotazioni: 0541.752056 info@mulinodiamletoteatro.com I biglietti si ritirano il giorno stesso dello spettacolo dalle 19.30 alle 20.30, dopodiché la prenotazione non sarà più valida. Info: www.mulinodiamletoteatro.com



mercoledì 18 agosto



Rimini, Corte di Palazzo Gambalunga

Francesca 2021: Ancora, ancora! Francesca da Rimini, Eleonora Duse: poesia, teatro e vita, desideri e musica tra le parole della Francesca da Rimini di Gabriele D’Annunzio. Compagnia Il Ruggiero, uno spettacolo teatrale-musicale con Emanuela Marcante e Daniele Tonini, voci recitanti, canto, flauto, pianoforte.

Progetto ideato da Ferruccio Farina e organizzato dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, le iniziative fanno parte del calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dantesche 2021. Ore 21. Ingresso libero su prenotazione on line https://www.ticketlandia.com/m/eventSubList/rimini-museums/1673 Info: 0541 793851 info@francescadarimini.it



mercoledì 18 agosto



Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387 - Vergiano di Rimini

Viva Verdi a Rimini - Aroldo e non solo Il concerto vedrà protagonisti il Coro Lirico Città di Rimini "Amintore Galli" diretto dal M° Matteo Salvemini, i solisti dell'Accademia dell'Arcangelo, Caterina Tonini (soprano), Elisa Gentili (mezzosoprano), Piliar Anzor (tenore), e l'Orchestra da Camera di Rimini sotto la direzione del M° Stefano Pecci. La musicologa Maria Chiara Mazzi guiderà il pubblico in un viaggio di musica e parole dalle arie più conosciute, fino a un Verdi più intimo e meno frequentato, passando per le intriganti connessioni che legano l’opera del Cigno di Busseto alla città di Rimini. La regia è di Della del Cherico. Lo spettacolo concerto è in collaborazione con la Sagra Musicale Malatestiana. Ore 21.30. Ingresso gratuito su prenotazione con un messaggio WhatsApp al 0541380403 (inserire 1 nome e cognome, numero posti e numero cellulare. Verrà girata conferma in automatico). Info: info@riminiclassica.it



mercoledì 18 agosto

Rimini, Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387,

Morgiana con Giorgia Penzo (Città Teatro). La serva astuta della famosa favola “Alì Babà e i quaranta ladroni” nella riscrittura di Giorgia Penzo. Evento inserito all'interno della rassegna "I lunedì teatrali del Chiosko da Carmen" - Spettacolo per pubblico di tutte le età. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Ore 21:30. Ingresso spettacolo € 8,00 Prenotazioni: 327 8475142.



giovedì 19 agosto



Rimini, Corte di Palazzo Gambalunga

Francesca 2021: Francesca e Pirandello ai Bagni di Rimini Francesca da Rimini nell’immaginario vacanziero e rivierasco. La tragedia Francesca da Rimini di Alfredo Cesareo presentata da Luigi Pirandello al Grand Hotel di Rimini nell’estate 1908. Recitazione di brani scelti di Lia Celi e di Andrea Santangelo con proiezioni e intermezzi musicali. Progetto ideato da Ferruccio Farina e organizzato dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, le iniziative fanno parte del calendario ufficiale del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dantesche 2021. Ore 21. Ingresso libero su prenotazione on line www.ticketlandia.com/m/eventSubList/rimini-museums/1673 Info: 0541 793851 info@francescadarimini.it



giovedì 19 agosto



Rimini, Ponte di Tiberio - Piazza sull'acqua

E la chiamano Rimini 2021: Gianluca Reggiani - La Tempesta… di Prospero - Il racconto…sull’isola Ultimo dei drammi shakespeariani, La tempesta (1611) ha goduto di successo e popolarità ininterrotta, entrando in sintonia con ogni epoca attraverso chiavi di lettura ogni volta diverse. Gianluca Reggiani torna ad affrontare la Tempesta dopo 25 anni, da solo, galleggiando sull’isola della nuova Piazza sull’acqua. L’isola de La tempesta mostra di volta in volta la favola utopica di un mago-scienziato onnipotente, il romance di una ritrovata finale armonia, una straordinaria riflessione sul gioco dell’illusione teatrale, e molte cose ancora. Ma è soprattutto il rapporto tra Natura e Cultura, con i suoi inquietanti risvolti storici, antropologici e soprattutto esoterici, che attraversa da sempre la lettura del dramma, e che lo rende oggi uno dei testi più amati, interrogati, rappresentati e ri-scritti e anche … raccontati. “E la chiamano Rimini 2021” è curata dall’associazione Interno 4 e Gianluca Reggiani, con la collaborazione del Comune di Rimini e dell’Associazione Borgo San Giuliano. Ore 21.15. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per informazioni e prenotazioni: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini In caso di maltempo gli spettacoli verranno annullati.



venerdì 20 agosto



Arena Lido – Darsena di Rimini

Dylan '80 – Concerto Ad Arena Lido grande musica con la serata Dylan '80: i Rangzen, Lorenzo Semprini & band, Leo Meconi e Roberta Montanari daranno vita ad un omaggio musicale unico, con momenti acustici ed elettrici, andando a pescare dall’infinito Songbook del grande storyteller americano. Ore 21. Biglietteria serale presso Arena Lido, viale Ortigara 80, dalle ore 19 Info: 338 2273423



venerdì 20 agosto



Rimini, Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387,

Concerto anni ’60 di Sergio Casabianca e le Gocce, Special Guest: Bobby Solo

Grandi emozioni e grandi ricordi con le più belle canzoni degli anni ’60, portate sul palco con tutta l’energia di Sergio Casabianca e della sua band delle Gocce. Special Guest della serata: Bobby Solo, una colonna portante della musica italiana, protagonista indiscusso. Ore 21:15. Prevendite su circuito Liveticket. Il concerto è il recupero dell'evento inizialmente previsto per il 16 luglio e rinviato a causa del maltempo. Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



sabato 21 agosto



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Fiesta: Raffaella Carrà Tribute Show Una serata dedicata a Raffaella Carrà, la Regina indiscussa della televisione italiana e un’icona di stile amatissima anche in Spagna e in America Latina. I brani che l'hanno resa famosa sono riproposti sul palco dal Maestro Dino Gnassi e dai Funky Corporation. Ore 21.15. I biglietti sono disponibili su Liveticket Info: riminiclassica@gmail.com



21 - 22 agosto



Rimini – Ravenna

A riveder le stelle - Cammino in notturna, in omaggio a Dante Psicoatleti ASD, l’associazione sportiva dilettantistica consacrata ai grandi viaggi a piedi, organizza nell'anno dedicato al Sommo Poeta, Dante Alighieri, un cammino in notturna di 66,6 km da Rimini a Ravenna, per raggiungere la tomba del Poeta, a Ravenna. Si parte nel pomeriggio di sabato 21 agosto dalla Rocca Malatestiana di Rimini e si arriva a Ravenna nella mattinata di domenica 22 agosto. Si può scegliere tra ben tre percorsi: integrale - medio - breve, per venire incontro a tutti. Infatti sarà possibile unirsi al cammino-evento nelle tappe di: Cesenatico (percorso medio, 40 km a Ravenna), Cervia (percorso breve, 27 km a Ravenna). Per partecipare è necessario avere un buon allenamento alla camminata e iscriversi obbligatoriamente entro martedì 17 agosto o ad esaurimento dei posti disponibili, comunicando a segreteria@psicoatleti.org la richiesta di partecipazione: verrà inviato un modulo da compilare, specificando i propri dati e il punto di partenza prescelto. Il costo di iscrizione è di € 20 comprensivo di assicurazione obbligatoria e di un gadget dedicato all’evento. Info: psicoatleti@casaitalica.org



domenica 22 agosto



Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

Roberta Cappelletti e la sua Orchestra Una serata dedicata al liscio, come da tradizione romagnola. Grazie all’incontro con le edizioni musicali Casadei Sonora nel 1994, Roberta debutta con una sua orchestra ed è subito un successo nelle balere e nelle piazze di tutta Italia. Fra serate di ballo, spettacoli e programmi televisivi è sempre stata accompagnata dalla sua band. Ore 21.15. I biglietti sono disponibili su Liveticket Info: riminiclassica@gmail.com