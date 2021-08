Miramare, una piccola cerimonia per ricordare il maestro di basket Gianluca Lombardini

Attualità

Rimini

| 14:54 - 17 Agosto 2021

Intitolazione della palestra a Gianluca Lombardini.



Questa mattina (martedì 17 agosto) si è tenuta, nei giardini della palestra Geodetica di Miramare, una piccola cerimonia dedicata a Gianluca "Lomba" Lombardini per celebrare l'avvio dell'iter di intitolazione della struttura sportiva all'indimenticato protagonista del locale movimento cestistico, scomparso a 61 anni. Un sentito ricordo di parenti, amici, colleghi e conoscenti, organizzato dal Comune di Rimini al quale hanno partecipato anche i ragazzi a cui Lombardini ha trasmesso l’amore per il basket, che hanno fatto una piccola esibizione di basket, indossando le divise ufficiali. Presenti anche gli assessori Gianluca Brasini e Jamil Sadegohlvaad.



La giunta comunale ha avviato l'iter per ottenere dalla Prefettura l’autorizzazione a procedere all’intitolazione della struttura di Miramare, una proposta che ha già ottenuto parere favorevole dalla Commissione Consultiva Toponomastica comunale.