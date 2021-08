Molesta una 19enne in spiaggia di notte, denunciato giovane tunisino

Cronaca

Rimini

| 14:39 - 17 Agosto 2021

Un 28enne tunisino è stato denunciato per l'ipotesi di reato di violenza sessuale nei confronti di una 19enne. Il nordafricano, responsabile di molestie verso la giovane, è stato fermato nella notte (tra il 16 e il 17 agosto) dalla Polizia e da una pattuglia della Polizia Stradale lungo l'arenile di Rimini.



Nel weekend di Ferragosto, la Polizia Stradale ha inoltre controllato 170 automezzi e motoveicoli, denunciando dieci automobilisti per guida in stato di ebbrezza, mentre altri otto sono stati sanzionati amministrativamente per lo stesso motivo. Quindici invece le patenti ritirate, un ciclista e due conducenti di monopattino sono stati infine sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, gli ultimi due con un tasso alcolemico superiore a 1,3 grammi per litro.