Giovani assembrati senza mascherina, quarta discoteca chiusa in tre giorni

Cronaca

Misano Adriatico

| 14:08 - 17 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Quarta discoteca chiusa dalla Polizia in tre giorni. La scorsa notte (tra il 16 e il 17 agosto) gli agenti hanno effettuato un controllo in una discoteca di Misano: qui erano presenti giovani, circa un migliaio, assembrati e privi di mascherina. All'ingresso del locale, secondo quanto accertato dalla Polizia, gli addetti al controllo hanno omesso la raccomandazione agli avventori di indossare la mascherina. Così è scattata la sanzione amministrativa nei confronti del titolare el a chiusura del locale per 5 giorni.