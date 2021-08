Sandra Sabattini, 60 anni fa nasceva la futura Beata

Attualità

Rimini

| 13:23 - 17 Agosto 2021

Sandra Sabattini.



Il 19 Agosto di 60 anni fa nasceva Sandra Sabattini, la giovane riminese, discepola di don Oreste Benzi, che sarà proclamata beata a Rimini il prossimo 24 Ottobre. Per ricordarla giovedì 19 agosto alle ore 18.30 verrà celebrata una S. Messa presso la Chiesa di San Girolamo, la sua parrocchia, a Marina Centro, in viale Principe Amedeo 65 a Rimini



Sandra abitò per quasi vent'anni con la sua famiglia nella canonica di San Girolamo, dove era parroco lo zio, don Giuseppe Bonini. A Marina Centro, a pochi passi dal mare, dal Grand Hotel, dal porto canale, nel cuore turistico di Rimini.



Questa circostanza è fondamentale nella vita di Sandra: vivere nella canonica di una Chiesa le permise di partecipare assiduamente alla preghiera coltivando un legame personale con il Signore, respirando la fede fin da piccola. In questa Chiesa Sandra si alzava di buon mattino, quando era ancora buio, per mettersi in adorazione davanti al Tabernacolo. In silenzio, seduta per terra, davanti al suo Signore.



Un'urna sepolcrale ed un bassorilievo celebrativo di Sandra Sabattini sono presenti nella Chiesa di San Girolamo. Inoltre una mostra fotografica permanente illustra la vita della prossima Beata.



Don Giuseppe Bonini, lo zio di Sandra, fu assegnato nel 1965 dal Vescovo alla neonata parrocchia di San Girolamo. Prima della guerra la zona di Marina Centro era poco popolata. Fu nel dopoguerra che il turismo si sviluppò enormemente rendendo famosa Rimini in Italia e nel mondo come meta balneare. Sviluppo che portò ad un'enorme espansione edilizia: alberghi, negozi, ristoranti, locali di divertimento. In pochi anni il quartiere di Rimini, Marina Centro, divenne un luogo privilegiato di villeggiatura. Da qui la necessità di un nuovo luogo di culto.