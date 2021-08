Irruzione in Chiesa con il motorino, ci aveva già provato a Gabicce: denunciato 18enne

Cronaca

Cattolica

| 13:21 - 17 Agosto 2021

La Chiesa di San Pio V.

Un riminese di 18 anni è indagato in relazione a quanto avvenuto il 13 agosto nella chiesa di San Pio V a Cattolica. Un giovane aveva fatto irruzione dentro l'edificio di culto con il suo motorino, sgommando davanti a fedeli attoniti, per poi invertire il senso di marcia e scappare. E' entrato sfruttando la rampa d'accesso per le persone con disabilità, intorno alle otto. I Carabinieri però, analizzando le telecamere poste in zona, sono risaliti al numero di targa del ciclomotore, identificando il conducente. Il 18enne è indagato per le ipotesi di reato di offese ad una confessione religiosa, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento.



Secondo quanto accertato dai Carabinieri, il giovane aveva provato a compiere lo stesso gesto alla chiesa di Santa Maria del Mare a Gabicce. Trovando la porta chiusa, aveva cercato di sfondarla usando il proprio motorino come ariete. Ieri pomeriggio (lunedì 16 agosto) i Carabinieri si sono presentati all'abitazione del giovane, con i genitori increduli. Gli operatori hanno sequestrato gli abiti indossati dal 18enne durante l'irruzione in Chiesa, ma anche lo smartphone con il quale aveva girato un video, poi pubblicato sui social.