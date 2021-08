Tennis, Alessandra Mazzola-Chiara Girelli è la finalissima dell'Open di Viserba

Sport

Rimini

| 12:58 - 17 Agosto 2021

Il presidente Ivano Monticelli premia le finaliste del tabellone di 4°.

Alessandra Mazzola (n.1) contro Chiara Girelli. E’ la finalissima del torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba (2.500 euro di montepremi), in programma questa sera (martedì, dalle 20.30). In semifinale netta vittoria per la beniamina di casa, la riccionese Alessandra Mazzola (2.1) che ha battuto 6-3, 6-2 la 2.5 Sofia Pizzoni, mentre è stato certamente più sofferto il successo della 2.3 Chiara Girelli, testa di serie n.7. La giocatrice umbra portacolori del Tennis Training di Foligno si è imposta infatti per 6-1, 1-6, 6-3 sulla 2.4 Giorgia Pinto. Ora non rimane che attendere la finalissima per conoscere la nuova regina dell’Open viserbese. Intanto si è concluso il tabellone di 4°, vinto dalla 4.1 Giada Bacchini (Tc Riccione), testa di serie n.1, in finale su Giulia Sangiorgi (4.2), portacolori del Ct Rimini, per 6-7, 6-4, 6-0.