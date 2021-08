Pennabilli: Poesie alla finestra all’Orto dei frutti dimenticati

Eventi

Pennabilli

| 12:51 - 17 Agosto 2021

Da sinistra: Stefania Calesini e Giulia Menolascina.



Quinto appuntamento della rassegna Un orto di libri ideata da Lorenzo Lunadei. Protagoniste dell’incontro dal titolo Poesie alla finestra – Dialoghi affacciati di domenica 22 agosto alle 18:30 saranno Stefania Calesini e Giulia Menolascina.



La finestra è un punto di osservazione, è un luogo dove ci fermiamo per guardare. In quest’accezione, per il poeta, è il luogo dove avviene l’incontro fra ciò che sta “dentro” e ciò che sta “fuori”, il luogo da cui passa uno sguardo creativo, che accoglie e trasforma. Poesie alla finestra è un “doppio” poetico, nel quale le due autrici, con semplicità, affacciandosi alle loro finestre, e dialogando attraverso la poesia, volgono reciprocamente lo sguardo sulle “viste”, su sé stesse e sul personale “processo poetico”.



Un appuntamento per chi vuole incontrare la poesia alla pari, in maniera non accademica, con Stefania Calesini e Giulia Menolascina.



STEFANIA CALESINI Nasce a Rimini il 2 luglio 1962 alle ore 21,40. Maturità classica al Giulio Cesare di Rimini, Laurea in Architettura all’Università di Firenze. La sua formazione culturale è eclettica e personale, e si interessa di vari argomenti umanistici e scientifici. Ha alle sue spalle, ed anche di fronte, quindi una variopinta carriera di lettrice disordinata. La sua biografia da scrittrice è veloce, poiché, scrivendo per gioco, ha pubblicato due raccolte poetiche “Richiami di deriva” (2017) e “Innesti di rose sull’ortica” (2019). Avendo scoperto di essere nata nello stesso giorno, ed avere caratteristiche astrali analoghe ad Hermann Hesse e Wislawa Szymborska (della quale ha un poster dentro l’armadio), è fiduciosa e si applica, se non per il Nobel, per un’ulteriore interessante produzione.



GIULIA MENOLASCINA Vive a Verucchio dal 2000. Nata a Bari già adolescente, parallelamente agli studi liceali, comincia a praticare teatro. Si trasferisce in diverse città: Trieste, Milano, Bologna. In quest’ultima si laurea presso l’ Accademia di Belle Arti, corso di Pittura, continuando a praticare il teatro anche nella forma del teatro d’ombre con la Compagnia Teatrale Teatro d’ Ombre Merzin. Lavora come insegnante nella scuola pubblica con bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, facendo dell’Arte, attraverso i suoi diversi linguaggi, teatro musica pittura e poesia, lo scheletro intorno al quale co-costruire i diversi saperi con loro. Conduttrice di laboratori teatrali ha allestito con bambini e ragazzi spettacoli e mostre di pittura e poesia. Ha pubblicato articoli sul rapporto arte e infanzia sulla rivista Infanzia e saggi relativi al rapporto teatro-scuola su testi pubblicati in collaborazione con l’IRRSAE (Bologna). È pittrice, poetessa e si diletta anche come musicista e cantante nel gruppo musicale Douar Nevez e nel Coro Lirico di Misano. Ha allestito mostre personali con i suoi dipinti.



L’evento gratuito è organizzato dall’Associazione Pro Loco Pennabilli ed è patrocinato dal Comune di Pennabilli. Sarà inoltre registrato da Cosmic Fringe Radio che lo riproporrà nei suoi palinsesti sul sito www.cosmicfringeradio.com.