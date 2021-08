Bellaria: due esercenti denunciati per vendita alcol a 15enni

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:45 - 17 Agosto 2021

L'assessore Cristiano Mauri.



Nel corso dell'ultimo weekend, la polizia municipale ha intensificato i controlli sul territorio di Bellaria Igea Marina. “Un rafforzamento generale del presidio nella nostra città, avvenuto anche attraverso l’impiego di personale in borghese durante le ore serali e notturne: un impegno che ha contribuito a contenere fortemente episodi di disordine o disturbo al tranquillo svolgimento dei festeggiamenti del Ferragosto”, commenta l'assessore alla Sicurezza Cristiano Mauri, che ringrazia gli uomini della polizia municipale e tutte le forze dell'ordine per il loro prezioso lavoro sul territorio.



I controlli di polizia amministrativa hanno portato ad elevare tre sanzioni a carico di negozi che somministravano alcolici dopo la mezzanotte; due esercenti sono stati denunciati per aver somministrato alcolici a ragazzi 15enni, mentre un altro verbale amministrativo è stato elevato per vendita a minori di età compresa fra i 16 e 18 anni. In uno dei casi menzionati, sono state contestate al titolare dell’attività anche altre irregolarità relative alle norme sul commercio e alla normativa anti Covid-19.



Tra le altre attività esterne condotte dagli agenti della PM, anche il rilievo di tre sinistri stradali, tutti fortunatamente con danni lievi a persone o cose; un cittadino è stato invece denunciato perchè alla guida dell'auto con tasso alcolemico superiore a 2 g/l.