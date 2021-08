Lunedì 16 agosto caldo record, la temperatura piu' alta a Rimini città dal 1961

Attualità

Rimini

| 12:40 - 17 Agosto 2021

Come riporta Centro Meteo Emilia Romagna, Ieri (lunedì 16 agosto) Rimini città ha fatto registrare un nuovo record assoluto di caldo, da quando si effettuano le rilevazioni, dal 1961: 38.5°. Valore che supera, di un decimo, il precedente record di 38.4° stabilito l'8 agosto 2013. Colpa del vento di libeccio che nel primo pomeriggio ha portato aria piu' secca, ma anche un innalzamento deciso della temperatura. Caldo torrido dunque e il record di temperatura massima. Valori elevati anche in costa: 38.6 a Rimini Marebello (ma non valore record, che appartiene al 1947). La stazione meteo dell'Aeronautica Militare, all'aeroporto Fellini, ha registrato una massima di 39°, valore piu' alto dopo il 39,5° del 1947. "La concomitanza dei due record di temperatura massima fra 2013 e 2021 è segnale inequivocabile degli effetti dell'innalzamento medio della temperatura globale, il quale assume effetti a piccola scala particolarmente evidenti nella stagione estiva", commenta lo staff di Centro Meteo Emilia Romagna.



Oggi (martedì 17 agosto) è arrivata l'attesa tregua con venti piu' freschi di maestrale. Da venerdì 20 agosto attesa nuova crescita delle temperature. Tra la giornata di sabato 21 Agosto e lunedì 23 Agosto sono attese condizioni atmosferiche per lo più stabili e soleggiate grazie ad una temporanea rimonta anticiclonica. Le temperature risulteranno in aumento senza tuttavia toccare punte eccessive, con valori fino a +33/35°C, riporta Centro Meteo Emilia Romagna. Nelle giornate successive è attesa un'attenuazione del campo anticiclonico con un aumento della variabilità e un calo delle temperature.