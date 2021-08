Santarcangelo combatte il caldo con la Settimana del Gelato

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 11:50 - 17 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Col caldo che batte forte non c'è risposta migliore di un bel gelato per rinfrescarsi a dovere e, in questa settimana, a Santarcangelo, si unisce il fresco refrigerio di un gelato al piacere di assaggiare 4 nuovi gusti, tutti da provare, durante la seconda edizione della "Settimana del Gelato"

Questa settimana speciale è organizzata da Città Viva, l'Associazione dei commercianti di Santarcangelo, e si colloca in quella che sarebbe potuta essere la settimana che portava a Santarcangelato.



Marco Adelfio, nel direttivo di Città Viva e proprietario di una delle gelaterie coinvolte, commenta così: "Nata l'anno scorso per far sentire meno la mancanza della vera e propria festa del Gelato "La settimana del Gelato" cerca, in piccolo e in maniera diffusa, di ricostruire l'atmosfera di quella festa, portando le persone a gustarsi nuovi gusti di gelato, unici e fantasiosi, all'interno delle gelaterie e lungo ben 7 giorni... in modo da permettere a tutti quanti di poter gustare (e rigustare) i nuovi gusti.

Santarcangelo ha ottime gelaterie e questa 'Settimana del Gelato' rappresenta la sublimazione di questa 'eccellenza' santarcangiolese."

Ecco i gusti:

• "Tropical Dream" - Crema di cocco aromatizzata al Rum giamaicano Appleton Estate, variegata al mango e scaglie fondenti. (gelateria Dolcemente);

• "Italia Coast To Coast" - Burrata pugliese, basilico e liquirizia pura calabrese (gelateria Fresh Mavi)

• "Tramonto" Mascarpone bianco, pesca e arancia. (gelateria Le Delizie)

• "Ricotta delle stelle" - Ricotta aromatizzata con liquore strega, con Pan di Spagna e gocce di cioccolato (gelateria Latte Piú)

Gelati fantasiosi, unici, speciali ci aspettano a Santarcangelo nella settimana dal 16 al 22 agosto... in pratica una Festa del Gelato lunga una settimana intera.

