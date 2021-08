Pennabilli, ultimi appuntamenti per Artisti in piazza 25esima edizione Mercoledì 18, venerdì 20 e sabato 21, posti limitati consigliato l'acquisto in prevendita

Eventi Pennabilli | 11:05 - 17 Agosto 2021 Compagnia Rasoterra.

Ultima settimana per il festival di Artisti in Piazza, che ha celebrato la venticinquesima edizione con una rassegna estiva

durante i mesi di giugno, luglio e agosto. I tre mesi del Pennabilli Festival si concludono con tre eventi all'insegna del teatro. Mercoledì 18 agosto, la Compagnia Rasoterra presenta Happiness, spettacolo di circo contemporaneo che indaga sulla ricerca della felicità e la realizzazione dei propri sogni. Venerdì 20 e sabato 21 agosto la compagnia catalana Trukitrek presenta al pubblico il percorso che porterà alla realizzazione della nuova produzione Clic. La serata terminerà con il concerto del compositore e musicista portoghese Jorge da Rocha, autore della colonna sonora del nuovo spettacolo. Ricordiamo che i posti sono limitati, motivo per cui è consigliato l'acquisto preventivo dei biglietti su Liveticket.it. Per informazioni è possibile contattare l'Associazione culturale Ultimo Punto allo 0541 928003 oppure all'e-mail prenotazioni@artistiinpiazza.com. < Articolo precedente Articolo successivo >