Calcio, Pierangelo Manzaroli responsabile tecnico della Scuola calcio Serravalle

La scuola Calcio Serravalle è orgogliosa di annunciare che Pierangelo Manzaroli sarà il nuovo Responsabile Tecnico del settore giovanile. L’allenatore sarà parte essenziale dell’ambizioso progetto pluriennale sul calcio giovanile delle società Folgore e Cosmos. Manzaroli, già giocatore e tecnico della Nazionale di San Marino, rappresenta il profilo ideale alla guida della Scuola Calcio.

Negli ultimi anni si è occupato infatti di attività giovanile in qualità di responsabile ed è reduce dalla positiva esperienza a Riccione, dove ha avviato con successo il progetto Football’s Future.

Numerose, diverse e ambiziose le iniziative già in cantiere per l’annata imminente, che vedranno al centro le bambine e i bambini impegnati in un percorso di crescita, non solo sportiva, improntato su una innovativa modalità di insegnamento anche multidisciplinare e su uno staff tecnico competente e qualificato.

La Scuola Calcio Serravalle è fiera di poter affidare a Manzaroli la Direzione Tecnica, dandogli un caloroso benvenuto, nella convinzione di poter raggiungere insieme ottimi risultati nel rispetto dei sani principi dello sport.