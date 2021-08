Abuso di alcol, tredicenne finisce in ospedale

Cronaca

Cattolica

| 08:51 - 17 Agosto 2021

Una 13enne in vacanza a Cattolica è finita in ospedale dopo aver bevuto alcool. La ragazzina ha raccontato di aver acquistato da bere in un negozio e poi di essere andata in spiaggia con gli amici, anche loro minorenni. Dopo qualche sorso si è sentita male. Le persone che erano con lei hanno avvisato i genitori che l'hanno portata in ospedale. La 13enne si è ripresa nel giro di poco ed è stata dimessa. Sono in corso le indagini per identificare il negozio dove è stato venduto l'alcool alla minore.