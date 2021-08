Ruba un portafoglio in spiaggia e scappa in bicicletta. Arrestato

Cronaca

Rimini

| 18:30 - 16 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Ieri pomeriggio (domenica 15 agosto) un 40enne magrebino, irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per le ipotesi di reato di furto aggravato e ricettazione. Alle 15 la Polizia è intervenuta in uno stabilimento balneare di Torre Pedrera, su chiamata di un turista derubato del portafoglio in spiaggia. Un furto fulmineo: il 40enne si è avvicinato all'ombrellone, ha preso il portafoglio custodito nel borsello ed è scappato in bicicletta. Gli agenti lo hanno però rintracciato nei pressi del lungomare San Salvador. Una volta scoperto, il 40enne ha consegnato la refurtiva. Con sè aveva anche uno smartphone di cui non ha saputo giustificare la provenienza, da qui anche l'ipotesi di reato di ricettazione.