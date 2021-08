Litigio furioso, interviene il portiere dell'hotel a dividerli. Poi i tre giovani aggrediscono i poliziotti

Cronaca

Rimini

| 18:19 - 16 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione, all'alba di oggi (lunedì 16 agosto) all'esterno di un albergo di Rivazzurra. Il portiere della struttura è infatti intervenuto in difesa di una ventenne italiana, al culmine di una lite tra la giovane e un 21enne tunisino. La Polizia, giunta sul posto, ha dovuto far fronte alla reazione dei due litiganti e di un'altra ragazza, un'italiana loro coetanea. Il trio ha infatti iniziato a insultare i poliziotti e a minacciarli, fino ad aggredirli con calci e pugni (per entrambi gli agenti prognosi di sette giorni). I tre giovani sono stati tutti arrestati per le ipotesi di reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.