Grosso incendio sul monte San Benedetto in Alta Valmarecchia, in azione l'elicottero

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 17:35 - 16 Agosto 2021

Il monte San Benedetto in fiamme.

Un grosso incendio è scoppiato oggi (lunedì 16 agosto), intorno alle 16.30, in Alta Valmarecchia, nel comune di Sant'Agata Feltria. Inizialmente le fiamme si sono propagate sulla strada che da Petrella Guidi conduce a Sant'Agata Feltria, località monte San Benedetto, bruciando le sterpaglie. Ma il forte vento di libeccio e le elevatissime temperature hanno portato le fiamme anche nel bosco del monte. I vigili del fuoco hanno così attivato l'elicottero per lo spegnimento delle fiamme, mentre una fitta e grande colonna di fumo è stata vista anche a Novafeltria. Le operazioni si stanno svolgendo in questo momento con l'ausilio della protezione civile, di Alta Valmarecchia Soccorso, dei Carabinieri e della polizia municipale.



Un secondo incendio è scoppiato, sempre in Alta Valmarecchia,a Torricella, nei pressi di un piccolo lago, ed è stato prontamente spento.