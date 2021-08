Santarcangelo: sistemate le aiuole al campo della fiera

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:39 - 16 Agosto 2021

Aiuole del campo della fiera di Santarcangelo.



Nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 agosto a Santarcangelo è previsto il trattamento preventivo contro gli insetti infestanti che interesserà circa 150 alberi pubblici. Nel dettaglio, Anthea effettuerà l’irrorazione di olii vegetali repellenti per la cocciniglia – ma non dannosi per altri animali e insetti – in 113 lecci nelle vie Montale, Calamandrei, Montale, Dante di Nanni, Pascoli, Morvillo, don Giovanni Verità, Mazzini, nei parchi Francolini, delle vie Orsini e Borsellino. In via Pascoli saranno trattate contro la psilla anche 31 piante di Cercirs. Alla fine del periodo estivo ripartiranno invece i trattamenti per la lotta agli afidi dei tigli.



Nel frattempo, al parco del Campo della Fiera si sono conclusi i lavori alle aiuole che separano l’Arena Supercinema dall’area verde, che erano state danneggiate nel corso degli ultimi anni. Piante ed essenze sono state ripristinate seguendo il progetto originale del parco e anche l’impianto di irrigazione è stato risistemato.